SPK onay verdi. İki şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin halka arzına onay verdi. O şirketlerden Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin pay başına 28 liradan, Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 49,50 liradan ilk halka arz edilmesine onay çıktı.

SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 20 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımına, Zedur Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 149 milyon 750 bin lira ve Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. SPK ayrıca, Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK sermaye artırımlarının yanında borçlanma aracı ihraçlarına da onay verdi. Buna göre İş Faktoring'in 1 Milyar lira, Atılım Faktoring'in in 50 milyon lira, QNB Finans Faktoring'in 500 milyon lira, Fiba Faktoring'in 325 milyon ZİP Finansman'ın 40 milyon liralık borçlanma aracı yapmasına onay verdi.

SPK'DAN SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 12 milyon 707 bin idari para cezası uygulanmasına hükmetti. SPK ayrıca adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 12 hat sahibi ve 9 interten sitesi içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesinin erişimin engellenmesi için hukuki işlem yapılması kararlaştırıldı.