Aziz Yıldırım İYİ Parti, Ali Koç CHP, Mehmet Büyükekşi AKP. İşte başkanlara gelen teklifler

Spor adamlarına siyasi partilerden gelen teklifleri Fotospor açıkladı.

İşte o liste:

* Trabzonspor’da görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu siyasetin gözdesi. AKP’den ve İyi Parti’den kendisine teklifler var.

* Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’da Diyarbakır’dan aday gösterilmeye çalışılan isim. İyi Parti’nin bir teklifi vardı. Kabul etmedi. Siyaseti düşünmüyor.

* Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da CHP saflarında yer alacağı başkan seçildiği günden beri konuşuluyor. Ancak Koç’un da aile geleceği olarak siyasetle alakası yok.

* Beşiktaş’ta koltuğu sallanan Ahmet Nur Çebi’ye de memleketi Trabzon’dan milletvekilliği teklifi olduğu konuşuluyor. Parti ismi verilmiyor.

* Galatasaray yönetimi şu an için seçime en mesafeli camia olarak görülüyor. Son dönemde Başkan Dursun Özbek’le çok fazla içli dışlı olan eski başkanlardan Adnan Polat’a CHP’den bir teklif gelebileceği konuşuluyor.

* TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de yine memleketi Gaziantep’ten milletvekili adaylığı için ismi geçiyor.

* Daha önce AKP'den adaylıkları bulunan Konyaspor, Kayserispor ve Rizespor başkanlarının da bu seçimde adaylıkları gündeme gelebilir.