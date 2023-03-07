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Aziz Yıldırım İYİ Parti, Ali Koç CHP, Mehmet Büyükekşi AKP. İşte başkanlara gelen teklifler

6'lı masanın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı için aday göstermesiyle Türkiye’de seçim gündemi alev aldı. Spor camiasından da birçok önemli isme tekliflerin geldiği öüğrenildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:08
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Spor adamlarına partilerden gelen teklifler

Aziz Yıldırım İYİ Parti, Ali Koç CHP, Mehmet Büyükekşi AKP. İşte başkanlara gelen teklifler
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Spor adamlarına siyasi partilerden gelen teklifleri Fotospor açıkladı.

İşte o liste:

* Trabzonspor’da görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu siyasetin gözdesi. AKP’den ve İyi Parti’den kendisine teklifler var. 

* Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’da Diyarbakır’dan aday gösterilmeye çalışılan isim. İyi Parti’nin bir teklifi vardı. Kabul etmedi. Siyaseti düşünmüyor.  

* Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da CHP saflarında yer alacağı başkan seçildiği günden beri konuşuluyor. Ancak Koç’un da aile geleceği olarak siyasetle alakası yok. 

* Beşiktaş’ta koltuğu sallanan Ahmet Nur Çebi’ye de memleketi Trabzon’dan milletvekilliği teklifi olduğu konuşuluyor. Parti ismi verilmiyor.

* Galatasaray yönetimi şu an için seçime en mesafeli camia olarak görülüyor. Son dönemde Başkan Dursun Özbek’le çok fazla içli dışlı olan eski başkanlardan Adnan Polat’a CHP’den bir teklif gelebileceği konuşuluyor. 

* TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de yine memleketi Gaziantep’ten milletvekili adaylığı için ismi geçiyor. 

* Daha önce AKP'den adaylıkları bulunan Konyaspor, Kayserispor ve Rizespor başkanlarının da bu seçimde adaylıkları gündeme gelebilir. 

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