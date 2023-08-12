Spor Bakanı Bak, Eskişehirspor taraftarını maça çağırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehirspor'u ziyaretti. Bak, camiasına birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Siz yeter ki bir aile olun. Biz de o noktada başkana elimizden gelen destekleri vermeye çalışacağız. Bu efsane ayağa kalksın istiyoruz. İnşallah bunu başarırsınız." dedi.

Eskişehirspor Kulübü Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Bakan Bak, kulüp başkanı Erkan Koca, teknik direktör İbrahim Baş, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı.

Kulüp binasındaki ziyarette futbolcularla sohbet eden Bak, altyapı tesisleri için yapılan ciddi yatırımlara destek olduklarını ve çalışmaları takip ettiklerini söyledi.

Eskişehirspor'un bir "Anadolu efsanesi" olduğunu ve ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Bak, kulübün bu sezon başarılı olması için gereken azmi gördüklerini, kendilerinin de bunun için destek vereceklerini kaydetti.

8 EYLÜL'DE STADA ÇAĞIRDI

Bakan Bak, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'la 8 Eylül'de Eskişehir'de karşılaşacağını hatırlattı.

Eskişehirlilere çağrı yapan Bak, "İnşallah inanıyoruz ki Eskişehir taraftarı destek verecek. Ambiyansları çok iyi. Onların müthiş ambiyansları var. Ben onları diğer milli maçlarda da gördüm. İnşallah bu milli maçımızda da başlangıcından sonuna kadar milli takımımızı destekleyeceklerdir. O taraftarı da müthiş enerjisini de bekliyoruz. Biz de maça geleceğiz. İnşallah maçta beraber olacağız. Bu güzel, coşkulu havayı yaşayacağız." diye konuştu.