Spor dünyası yasa boğuldu. Kardeşlerinin düğününe hazırlanıyorlardı

En küçük kız kardeşlerinin düğününden bir gece önce, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir hokey ailesinden iki erkek kardeş ve yakında sağdıç olacaklar, New Jersey'in güneyindeki memleketlerinden çok uzak olmayan bir ilçe yolunda bisikletlerini sürdüler.

Bu hafta sonu kutlama yapmak yerine, spor dünyası yas tutarken ailelerinin planlaması gereken iki cenaze töreni var.

Perşembe akşamı 31 yaşındaki Johnny Gaudreau ve 29 yaşındaki Matthew Gaudreau 551 numaralı ilçe yolu boyunca sis hattına yakın bir yerde bisiklet sürerken güneş Oldsmans Kasabası üzerinde batmıştı.

Yaygın olarak Johnny Hockey olarak bilinen Johnny, 2011 yılında NHL'den Calgary Flames tarafından seçilmeden önce Boston College'da bir sezon boyunca birlikte buzu yırtan iki yetenekli hokey oyuncusu olan Johnny ve Matthew için ufukta güzel şeyler vardı. Aileleri genişliyordu. Kız kardeşleri Katie Gaudreau, Philadelphia yakınlarındaki Gloucester City, New Jersey'de hayatının aşkıyla evlenmeye hazırlanırken, Cuma günü aileye bir kardeş daha katılmaya hazırdı.

Matthew Gaudreau'nun eşi Madeline Gaudreau, ilk çocuklarını bekliyorlardı. CNN tarafından doğrulanan bir GoFundMe kampanyasına gönderilen bir fotoğrafta, eski lise hokey koçu ve müstakbel baba, Aralık ayında doğacak olan erkek bebeği Tripp'i gösteren bir ultrason şeridini gururla sevenleriyle paylaştı.

Perşembe gecesi, Gaudreau ailesi bir düğün için hazırlanırken, polisin söylediğine göre nefesinde alkol kokusu tespit edilen bir Jeep sürücüsü, bisikletli Gaudreau kardeşlerle aynı yolda kuzeye doğru seyahat halindeydi.

43 yaşındaki Sean Higgins adlı sürücü, New Jersey Eyalet Polisine o gece beş ya da altı bira içtiğini söyledi. Yetkililer, Higgins'in güneye giden şeride girerek daha yavaş hareket eden bir sedan ve SUV'u geçmeye çalıştığını ve sedanı geçmeyi başardığını söyledi.

Cuma günü Salem County Yüksek Mahkemesi'ne sunulan olası neden beyanına göre, yolda bisiklet süren Gaudreau kardeşleri gören SUV sürücüsü, kardeşleri güvenli bir şekilde geçmek için güneye ve kuzeye giden şeritlerin ortasına geçti. Higgins'in bir sonraki hamlesi Perşembe gecesi kardeşlerin bisiklet gezisini trajediye dönüştürdü.

Sürücü sağdaki SUV'yi geçmeye çalıştı ve Johnny ve Matthew Gaudreau'ya çarptı. Talihsiz adam çarpma sonucunda vefat etti ve kardeşlerinin “evet” dediği törene hazırlanırken kara toprağa verildi.

Yetkililer, NHL'nin sevilen hokey yıldızı, evli ve iki çocuk babası Johnny'nin o gece küçük kardeşiyle birlikte County Route 551'de öldüğünü söyledi.

Boston College erkek hokey takımı baş antrenörü Greg Brown Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “Birlikte olmaları korkunç ve ironik, çünkü o kadar sıkı bir aileydiler” dedi.

Salem County mahkemesi ceza bölümü müdürü Crystal Harris'e göre, Cuma günü ilk kez mahkemeye çıkan Higgins, 5 Eylül'de yapılacak tutuklama talebi duruşmasına kadar Salem County Islah Tesisinde kefaletsiz olarak tutuluyor.

Cumartesi günü yayınlanan bir Instagram hikayesinde Meredith, merhum kocasının nasıl hatırlanmayı umduğu konusunda kendi adına konuşmasına izin verdi.

Eşinin yayınladığı tarihsiz basın toplantısı klibinde Johnny Gaudreau “Buradaki zamanım sona erdiğinde, umarım insanlar beni buz dışında iyi bir insan, iyi bir takım arkadaşı ve sadece iyi bir insan olarak hatırlarlar” diye konuşuyor.