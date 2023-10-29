Spor dünyasında Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusu doruğa çıktı

29 Ekim 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına girdi.
Kulüpler ve spor dünyasının önemli isimleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel palylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar;
Spor dünyasından isimlerin ve kulüpler, yaptığı paylaşımlarla Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. İşte o paylaşımlar...
29 Ekim 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına girdi.
Kulüpler ve spor dünyasının önemli isimleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel palylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar;