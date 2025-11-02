Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle öne geçen Beşiktaş, 22. dakikada Emirhan Topçu'yla farkı ikiye çıkardı.
31. dakikada İsmail Yüksek'le farkı bire indiren Fenerbahçe, 45+3. dakikada Marco Asensio ağları havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.
Beşiktaş, 25. dakikada 10 kişi kaldı. Edson Alvarez'e faul yapan Orkun Kökçü sarı kart gördü. Video yardımcı hakemden (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, Kökçü'yü kırmızı kartla oyundan attı.
Karara sert tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.
30. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Marco Asensio, tribünden atılan maddelerin isabet etmesi sonucu yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular, tribüne giderek taraftarlardan sakin olmasını istedi.