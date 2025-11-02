Tredyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecana sahne oldu.
Ev sahibi Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.
İSMAİL YÜKSEK SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe 10 kişi rakibine karşı baskısını artırırken İsmail Yüksek farkı bire indiren golü kaydetti.
Milli oyuncu bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmış oldu.
ASENSIO'NUN İLK DERBİ GOLÜ
İlk yarının son dakikalarda ise Marco Asensio sahneye çıktı ve Fenerbahçe formasıyla ilk derbi golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi.
Opta verilerine göre Asensio, Süper Lig tarihinde Daniel Güiza'nın (Kasım 2008-Mayıs 2009) ardından Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a gol atan ikinci İspanyol oyuncu oldu.
Sarı lacivertli ekibi öne geçiren golü 84. dakikada Jhon Duran attı. Savunmada Emirhan Topçu'ya yaptığı baskının ardından top kazanan Kolombiyalı oyuncu, ceza sahasındaki vuruşuyla ağları havalandırdı.
Büyük umutlarla transfer edilen ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Duran, Süper Lig'de ilk golünü attı.
Jhon Duran sarı lacivertli forma ile tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 5-2 kazandıkları maçta atmıştı. Duran'ın 45+2. dakikada attığı golle Fenerbahçe, 2-1 üstünlüğü yakalamıştı.
TEDESCO, ARAGONES VE PARREİRA'DAN SONRA İLKLERİ BAŞARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten bu yana sarı lacivertli takımın başında Beşiktaş'ı deplasmanda yenen ilk yabancı teknik direktör oldu. Aragones, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Sarı lacivertli takımla ligde 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Tedesco, Carlos Alberto Parreira'dan (Ağustos-Kasım 1995) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 8 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ilk yabancı teknik direktör oldu.
İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş maçıyla Fenerbahçe'de ilk derbi galibiyetini de yaşadı.