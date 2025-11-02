Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe’yi konuk etti.

Nefes kesen derbi maçın ilk yarısı 4 gol ve iki kırmızı karta sahne oldu. Beşiktaş El Bilal Toure ve Emirhan Topçu’nun golleriyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Orkun Kökçü’nün kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.

Kırmızı kart pozisyonuna itiraz eden Sergen Yalçın da maçın hakemi Ali Yılmaz tarafından tribüne gönderildi. 10 kişi rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe İsmail Yüksek ile farkı 1’e indirdi ve ilk yarının uzatma anlarında Asensio’nun attığı golle devreye girerken eşitliği sağladı.

İkinci yarıda tempo düşse de karşılıklı girilen gol pozisyonları maçta heyecanı son dakikalara kadar taşıdı. Eşitliği oyuna sonradan giren Jhon Duran, bireysel çabasıyla fileleri havalandırarak bozdu ve Fenerbahçe 2-0’dan geri geldiği mücadelede bitime az kala öne geçti.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve heyecan dolu derbi 3-2 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı Lacivertliler bu sonuçla puanını 25’e yükselterek ikinci sıraya yerleşti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 4'e indirdi. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu rekabet tarihinde 2-0 geriden gelerek ilk galibiyetini aldı. Sarı Lacivertli kulüpten maç sonu "2 avans 3'te biter" ifadesiyle göndermeli galibiyet paylaşımı geldi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri.

BEŞİKTAŞ 2-3 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle derbi başladı.

BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI

2' Beşiktaş Fenerbahçe kalesinde üst üste tehlike yarattı. Önce Cengiz Ünder ardından Cerny'nin şutlarında savunma son anda araya girdi.

BEŞİKTAŞ TOURE İLE GOLÜ BULDU

5' Cerny'nin ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen El Bilal Toure'nin golüyle Beşiktaş öne geçti.

BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI

22' İlk golün sahibi El Bilal Toure bu kez asisti yaptı. Beşiktaş Emirhan Topçu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ'A 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

25' Orkun'un Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası Ali Yılmaz önce sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden tekrar izleyen Ali Yılmaz kartın rengini kırmızı yaptı. Kırmızı kart sonrası hakeme sert tepki gösteren Sergen Yalçın da kırmızı gördü.

FENERBAHÇE GOLÜ ATTI

31' Fenerbahçe, ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan İsmail Yüksek'in çektiği sert şutla farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

34' Nene'nin ayak içi uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

LEVENT MERCAN KALEYİ YOKLADI

36' Levent Mercan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta Ersin gole izin vermedi.

FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ YAKALADI

45+3' İlk yarının son dakikalarında baskısını artıran Fenerbahçe Asensio'nun golüyle eşitliği buldu.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE

RAFA SILVA EDERSON'U GEÇEMEDİ

48' Rafa Silva tek başına sürüklediği atakta ceza sahasına kadar topu sürüp şutunu çekti. Ancak Ederson gole izin vermedi.

TALISCA'NIN ŞUTUNDA ERSİN BAŞARILI

49' Devre arası oyuna dahil olan Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Ersin gol izni tanımadı.

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK İLE GOLE YAKLAŞTI

50' Talisca'nın harikas pasında ceza sahası içinde çaprazdan kaleyi gören İsmail Yüksek şutunda ikinci golüne çok yaklaştı. Ancak Ersin yakın direkte topu kornere çelmeyi başardı.

EN NESYRİ FIRSAT TEPTİ

60' Kaleye yakın pozisyonda topla buluşan En Nesyri dar açıdan şutunda çerçeveyi tutturamadı.

GÖKHAN SAZDAĞI TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

65' Alvarez'in ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Gökhan Sazdağı çizgiden çıkardı.

FENERBAHÇE SKRINIAR İLE TEHLİKELİ GELDİ

68' Skriniar hücuma destek verdiği sırada ceza sahası içerisinde topla buluştu. Şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

EL BILAL TOURE'NİN KAFA VURUŞUNDA İSABET YOK

70' Ndidi'nin ortasında El Bilal Toure kafayı vurdu. Ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

TALISCA UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

80' Talisca'nın uzaktan sert şutunda Ersin topu köşeden kornere çeldi.

JHON DURAN FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

84' Jhon Duran Emirhan'a yaptığı baskıyla topu kazanıp köşeye tek vuruşta ağlara gönderdi. Fenerbahçe öne geçti.

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-3 FENERBAHÇE