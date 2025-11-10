Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Kanarya, bu sonucun ardından ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başardı. Usta isimler, bu maçı değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

'FENERBAHÇE AĞLAMAMALI'

"Kaleci çok önemli bir olay. Fenerbahçe’nin kalecisi, dün takımının ikinci golünü attı. Çok çabuk ve güzel yerden oyunu başlatarak. Ama şu da bir gerçek ki dün 6 puanlık maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyon olmak istiyorsa 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak Galatasaray maçını almalı, alamazsa ağlamamalı."



(Erman Toroğlu/Sözcü)

'YARIŞ YENİDEN BAŞLIYOR'

"G.Saray’ın kaybetmesi sonrası Sarı-Lacivertliler bayram havasında sahaya çıktı. F.Bahçe gole kadar topa sahip oldu, acele etmedi, pasla çıktı. Asensio’nun 1-0 yapan golünün ardından da düğüm çözüldü. Ederson’un hızlı başlatması, Fred’in koşusu, Nene’nin ilk golüne hazırlanış açısından şapka çıkarılır. Asensio kalitesini ortaya koyuyor, oyuna akıl katıyor, skor yükünü üstleniyor. Skriniar’a diyecek söz yok, hep çok iyi. Tedesco takıma ısındı, bu galibiyetle F.Bahçe’nin artık G.Saray’la arasındaki puan farkı 1. Yarış şimdi yeniden başlıyor."

(Hilmi Türkay/Cumhuriyet)



'LİDERLİĞİ YAKALAMA ŞANSI ÇOK YÜKSELDİ'

"Skor belki daha da farklı olabilirdi ama şu unutulmamalı bu takım cuma günü öğlen saatlerinde Türkiye'ye geldi dolayısıyla oyuncuların yorgun olmaları son derece normaldi. Şimdi aradaki puan farkı sadece 1. Dev derbi öncesi milli maç arası ve ardından Çaykur Rize deplasmanı var. 1 Aralık akşamı Fenerbahçe'nin liderliği yakalama şansı çok yükseldi."

(İlker Yağcıoğlu/Takvim)