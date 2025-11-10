Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Mutlak 3 puan hedefleyen Aslan, Körfez ekibine karşı belki de sezonun en kötü futbolunu oynarken, puan tablosunda arkasında yer alan Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 4-2 ile geçti ve iki takım arasındaki puan farkı 1'e indi. Usta kalemler, sarı-kırmızılıların mağlubiyetini köşelerinde değerlendirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da eleştirilerde bulundu.

'OKAN BURUK'UN ISRARI'

"İlk devre Galatasaray takım olarak iyi değildi. Tayfur 3 kez gol şansı yakaladı. Devre biterken Agyei çok klas bir gol attı. İyi oyunun karşılığını almıştı ev sahibi Kocaelispor. İkinci yarıda Okan Buruk çift forvet düşüncesini korurken, Sallai’yi hücuma katkısı daha fazla olsun düşüncesiyle Singo’nun yerine oyuna aldı. Bu değişiklik fazla etkili olmamıştı. Eren ve Sara bence daha önce oyuna girebilirlerdi. Torreira oyundan alındı ama muhtemelen hafif sakatlığı vardı. Yoksa da etkisiz ve yorgundu. Osimhen’in attığı gol, VAR’dan dönünce işi çok zora girmişti Galatasaray’ın. Okan Buruk’un çift santrfor ısrarı bu maçta orta alanı tamamen devre dışı bırakmıştı. Galatasaray adına alınan mağlubiyetin ana nedeni bence Şampiyonlar Ligi’nin yorgunluğunun sahaya yansımasıydı."

(Ercan Taner/Sözcü)

'OKAN BURUK'UN ICARDI FANTEZİSİ'

"Okan Buruk'un Icardi fantezisi G.Saray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki G.Saray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, İcardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? İcardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Selçuk İnan, G.Saray'ı çok iyi analiz etmiş olacak ki geniş alan bırakmadı, hızlı ataklarda G.Saray'ı hep tehdit etti."

'ORTA SAHA ZAFİYETİ'

"Galatasaray, Kocaeli deplasmanında iki forvetli düzene dönerken risk aldı. İcardi-Osimhen ikilisini aynı anda sahada tutmak hücumda zenginlik vadetse de, orta sahadaki enerji ve dengeyi doğal olarak düşürdü. Bunun faturası da daha maçın ilk 45 dakikasında kesildi. Kocaelispor, Galatasaray’ın bu zafiyetini iyi okudu. Özellikle ilk 15 dakikalık bölümde iki net pozisyon bularak geçiş oyunlarında etkili oldu. Sarı kırmızılılar beklediği baskıyı bir türlü kuramadı; daha doğrusu Kocaeli buna fırsat tanımadı. Belki Avrupa maçının yorgunluğu, belki de iki forvetle oynamanın getirdiği orta saha zafiyeti. Sonuçta Galatasaray adına bu tercih dezavantaja dönüştü."

(Fırat Aydınus/Hürriyet)