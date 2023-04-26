Spotify abone kazanırken para kaybediyor

ABD merkezli müzik platformu Spotify mali tablosunu duyurdu. Spotify aylık olarak 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklayan şirket para kaybının sebebini de ifade etti.

Geçen yıla kıyasla yüzde 22'lik artış gösteren platform, açıklamasında beklentilerinin üzerinde bir artış gördüğünü belirtti.

BÜTÜN ARTIŞLARA RAĞMEN ZARAR SÜRÜYOR

Spotfiy'ın CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamaya göre, bu artış tarihlerindeki en büyük ikinci çeyrek kullanıcı artışını temsil ediyor. Platform bütün bu artışlara rağmen zarar etmekten kurtulamıyor.

Platform 2023 yılının ilk çeyreğinde 248 milyon dolar net zarar ettiğini açıklamıştı. Bu çeyrekte ise yüzde 15'lik bir artış ile 210 milyon dolar elde etti. Bu verilere bakıldığında platformun hala zarar ettiği görülüyor.