Spotify abone kazanırken para kaybediyor

Müzik dinleme platformu Spotify aylık 500 milyon aktif kullanıcıyı geçtiğini açıkladı. Ancak platform buna rağmen zarar ettiğini ifade etti.

Spotify abone kazanırken para kaybediyor

ABD merkezli müzik platformu Spotify mali tablosunu duyurdu. Spotify aylık olarak 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklayan şirket para kaybının sebebini de ifade etti.

Geçen yıla kıyasla yüzde 22'lik artış gösteren platform, açıklamasında beklentilerinin üzerinde bir artış gördüğünü belirtti.

BÜTÜN ARTIŞLARA RAĞMEN ZARAR SÜRÜYOR

Spotfiy'ın CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamaya göre, bu artış tarihlerindeki en büyük ikinci çeyrek kullanıcı artışını temsil ediyor. Platform bütün bu artışlara rağmen zarar etmekten kurtulamıyor.

Platform 2023 yılının ilk çeyreğinde 248 milyon dolar net zarar ettiğini açıklamıştı. Bu çeyrekte ise yüzde 15'lik bir artış ile 210 milyon dolar elde etti. Bu verilere bakıldığında platformun hala zarar ettiği görülüyor.

h.png

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Canan Karatay açıkladı. Eti böyle pişirirseniz ömrü uzatıyor Sağlık
Canan Karatay açıkladı. Eti böyle pişirirseniz ömrü uzatıyor
Erdoğan'dan Menzil Tarikatına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası. Seçimde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamışlardı Güncel
Erdoğan'dan Menzil Tarikatına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası. Seçimde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamışlardı
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı Magazin
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz Dünya
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı Siyaset
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza Güncel
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza