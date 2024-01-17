Sprey gerdek gecesi taze gelini yaktı. Yüzü tanınmaz hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Sprey gerdek gecesi taze gelini yaktı. Yüzü tanınmaz hale geldi
Çin’in Zhejiang Eyaleti'nde düğün töreni korkunç bir olaya sahne oldu. Düğün sırasında davetlilerin gelin ve damada renkli spreyler sıkmaları sonucu gelinin yüzü alev aldı. Gelinin yüzü ciddi şekilde yandı ve bandajlarla kaplandı.

Mynet’in aktardığına göre, Çin’de yapılan bir düğünde gelin ve damadın çıkışını kutlamak isteyen davetliler renkli spreylerle onlara eşlik etti. Ancak spreyler gelinin saçlarını tutuşturdu ve yüzüne sıçradı.

Gelinin yüzü alevler içinde kalan gelini damat ve davetliler zorlukla söndürebildi. Gelinin yüzünde kaşları ve yanakları dahil olmak üzere ağır yanıklar meydana geldi. Doktorlar gelinin yüzünün kalıcı olarak hasar gördüğünü belirtti.

Gelinin yüzünün bandajlı fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu kadar çabuk yangın çıkmasına inanamıyorum. Bu çok tehlikeli” diye yorum yaptı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir şey başıma gelmedikçe bunun eğlenceli olduğunu sanırdım” diye yazdı.

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