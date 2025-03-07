Sri Lanka turizminde yüzde 10'luk büyüme

Sri Lanka’ya gelen yabancı turist sayısı, 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,01 artarak 240 bin 217’ye ulaştı. Ocak ayında kaydedilen yüzde 21,37’lik büyümenin ardından gelen bu artış, ülkenin turizm sektöründeki toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor.

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Sri Lanka’ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında Hindistan yüzde 14,9 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 12,6 ile Rusya, yüzde 10,6 ile Birleşik Krallık, yüzde 7,2 ile Almanya, yüzde 6,4 ile Fransa, yüzde 4,9 ile Çin, yüzde 3,7 ile Avustralya, yüzde 3,5 ile Polonya, yüzde 2,7 ile ABD ve yüzde 2,3 ile Hollanda takip etti.

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Yılın ilk iki ayında toplam yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 artarak 492 bin 978’e yükseldi. Ancak aylık bazda bakıldığında, Ocak ayına kıyasla Şubat ayında turist sayısında yüzde 4,96’lık bir düşüş yaşandı.