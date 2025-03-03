Suudi Arabistan turizmi rekorlara doymuyor

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed El-Hatib, 2023’te Suudi Arabistan’a gelen uluslararası turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu. Havaalanlarından geçen yolcu sayısı ise 128 milyon olarak kaydedildi. Bu, 2023’e göre %15’lik bir artışa, pandemi öncesi döneme göre ise %25’lik bir sıçramaya işaret ediyor. Suudi Arabistan'ın bu başarıyı kazanması, ülkenin turizmdeki profilini önemli ölçüde değiştiren sosyal, ekonomik ve bürokratik reformların etkisiyle mümkün oldu.

TARİHİ ZİYARETLERE YENİ ALTERNATİFLER

Suudi Arabistan’a gelen turistlerin çoğunluğunun geçmişte dini amaçlarla, özellikle Hac ve Umre için geldiği biliniyordu. Ancak son yıllarda, ülkedeki turizm çeşitliliği artmaya başladı. Artan hava yolu bağlantıları, lüks tatil köylerinin inşa edilmesi ve UNESCO tarafından dünya çapında tanınan yeni Suudi sit alanlarının eklenmesi, bu değişimi pekiştirdi.

Suudi Arabistan, petrol bağımlılığını azaltma ve ekonomisini çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak turizmi stratejik bir sektör haline getirdi. Vision 2030 programı, 2030 yılına kadar 70 milyon uluslararası turist çekmeyi hedefliyor. Turizm, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) 2023 itibarıyla %5 katkı sağlarken, hükümet bu oranı 2030’a kadar %10’a çıkarmayı planlıyor. Bu veriler, Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’da turizmdeki konumunun güçlendiğini ve 2024’te Mısır’a göre iki kat daha fazla turist çektiğini ortaya koyuyor.

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SOSYAL REFORMLAR VE YENİ HAVAYOLU YOLLARI TURİZMİ DESTEKLİYOR

2014 yılında Suudi Arabistan, 19 milyon yabancı turist ağırlamıştı ve bunların çoğu Hac ve Umre amacıyla geliyordu. Ancak son yıllarda, hükümet ülkedeki turizm çeşitliliğini artırmak için büyük çabalar harcadı. Kadınların spor etkinliklerine katılımının serbest bırakılması ve e-vize ile varışta vize uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi sosyal reformlar, uluslararası ziyaretçilerin ülkeye gelmelerini kolaylaştırdı. Ayrıca, Şubat 2025'te Suudi Arabistan bayrak taşıyıcısı Saudia, Viyana, Venedik, Larnaka, Atina, Heraklion, Nice, Malakka, Bali, Antalya, El Alamein ve Salalah gibi yeni destinasyonlara uçuş başlattı. 2030 yılına kadar 250 farklı noktaya uçuş sağlamayı hedefleyen Suudi Arabistan, bu stratejiyle turizmdeki büyümesini sürdürecek.

SPOR VE EĞLENCEDE YATIRIMLAR ARTIYOR

2024'ün ilk yarısında, Suudi Arabistan'a spor ve eğlence amacıyla gelen turist sayısı 4.2 milyona ulaşarak, 2019 yılına göre %656’lık büyük bir artış gösterdi. Formula 1, Riyad Sezonu, Diriyah E-Prix ve FIFA Dünya Kupası gibi büyük etkinlikler, Suudi Arabistan’a gelen turist sayısını artırmada büyük rol oynadı.

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Son dört yıl içinde düzenlenen 80 büyük spor etkinliği, 2.5 milyon turistin Suudi Arabistan’a gelmesini sağladı. 2034’te ülkenin ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası, turizm gelirlerinin %16’sını sağlayarak Suudi Arabistan ekonomisine büyük katkı yapması bekleniyor.

YENİ ÇEKİM MERKEZLERİ VE YATIRIM OLANAKLARI

Suudi Arabistan, altyapı yatırımlarına sadece spor ve eğlence ile sınırlı kalmayarak, yeni milli simgeler yaratma yoluna gitti. NEOM, Diriyah Gate ve AlUla gibi UNESCO tarafından tescillenmiş miras alanları, dünya çapında yeni çekim merkezleri oluşturdu. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın Kızıl Deniz kıyısındaki gelişmeler, dalış tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor.

Yatırım alanında da büyük değişiklikler yaşandı. 2024’te, yabancıların Mekke ve Medine’deki halka açık Suudi şirketlerine doğrudan yatırım yapmalarına olanak tanındı. Yabancı firmaların Suudi Arabistan’a taşınması, iş seyahati talebini artırarak otel, yemek ve eğlence sektörlerinde talep yaratıyor.

SUUDİ ARABİSTAN - DUBAİ REKABETİ

Suudi Arabistan, Dubai ile doğrudan bir rekabet içinde olduğunu biliyor. 2023’te Dubai’ye 18.72 milyon turist geldi. Ancak Suudi Arabistan, büyük projelere, etkinliklere ve turizm altyapısına yaptığı yatırımlarla kendini önemli bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor. Suudi Arabistan, Dubai’nin lüks alışverişi, şehir yaşamı ve gece hayatı ile tanınmasından farklı olarak, kültürel miras, doğa, macera ve eğlence üzerine yoğunlaşıyor. Bu strateji, turistlere farklı bir deneyim sunarak Suudi Arabistan’ı daha çekici hale getiriyor.