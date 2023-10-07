SSB Başkanı Haluk Görgün HÜRJET'in testine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in pilot koltuğuna oturup afterburner (art yakıcı) testini tecrübe etti.

KAYNAK: AA
SSB Başkanı Haluk Görgün HÜRJET'in testine katıldı

Görgün, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, HÜRJET'e ilişkin değerlendirmede bulunup katıldığı teste ilişkin görüntüyü yayınladı.

Haluk Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mühendislerimizin yerli ve milli olarak, tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve yakın zaman önce göklerde süzülüşüne şahit olduğumuz HÜRJET'miz testlerini birer birer geçiyor. Afterburner testi sonrası HÜRJET'in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkanım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan HÜRJET'imizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetinde sunmak için gayret edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, uçuş ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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