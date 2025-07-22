Star TV'nin iddialı dizisi 'Çarpıntı' sete çıktı: İlk kareler geldi! İki anne, bir sır

Kaynak: NTV
Star TV'nin iddialı dizisi 'Çarpıntı' sete çıktı: İlk kareler geldi! İki anne, bir sır

Star TV’nin iddialı dizisi Çarpıntı, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin’le sete çıktı. Sırlarla dolu hikaye, kesişen hayatlar ve aşkla yakında Star’da izleyiciyle buluşacak.

Star TV’nin yeni sezonunda merakla beklenen iddialı yapımlarından Çarpıntı, başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır ve Lizge Cömert ile bugün sete çıktı.

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Star TV’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Çarpıntı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır’ın yer aldığı dizinin çekimleri bugün başladı.

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ÇARPINTI KONUSU

Hayata tutunma çabası, kesişen yaşamlar ve sırlarla dolu bir ailenin hikayesiyle izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde beklenmedik bağları ve bu bağlardan doğan aşkları ekrana taşıyacak.

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ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Merak uyandıran Çarpıntı dizisinin kadrosunda Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimler bulunuyor.

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NE ZAMAN EKRANLARA GELECEK?

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin yazdığı Çarpıntı dizisi çok yakında Star TV’de izleyiciyle buluşacak.

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