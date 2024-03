Star Wars’ın çocuk yıldızı psikolojik tedavi görüyor

Star Wars'ın çocuk yıldızı olarak tanınan Jake Lloyd bundan 10 ay önce annesiyle birlikte McDonald's'tan yemek almaya giderken kriz geçirdi.

Anne Lisa Lloyd yaşadıkları talihsiz olayı "Üç şeritli yolun orta şeridindeyken Jake arabayı durdurup bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Trafik sıkışınca sürücüler tepki gösterdi. Daha sonra 911'i aradılar. Polis oraya geldi ve Jake'e bazı sorular sordular. Her ne kadar onlarla konuşsa da dedikleri son derece anlamsız şeylerdi. Açık söylemek gerekirse saçma sapan şekler sayıklayıp duruyordu” diye anlattı.

Oğlunun şuanki durumu hakkında da bilgi veren kederli anne "Beklediğimden çok daha iyi durumda. İnsanlarla daha iyi ilişkiler kuruyor ve biraz daha sosyalleşiyor, bu gerçekten çok güzel" dedi.

Çocuk oyuncuya 2008 yılında, henüz 19 yaşındayken şizofreni teşhisi konduğu biliniyordu. Anne Lisa, Scripps News'e verdiği röportajda oğlunun "bazı sorunlar yaşadığını" ilk kez lisedeyken fark ettiğini ve durumunun ancak üniversiteye başladıktan sonra ayyuka çıktığını söyledi.

1996 yapımı komedi filmi Jingle All the Way ve 2001 yapımı Madison filminde de rol alan oyuncunun durumu hakkında edinilen son bilgiler "eskisine göre çok daha iyi bir yerde" olduğu yönünde.

Anne Lisa oğlunun iyi bir tedavi sürecinden geçtiğini belirttikten sonra "Hepimiz Jake'i seviyoruz ve onun yanında olmak istiyoruz. Tek arzumuz mutlu olmasını" dedi.

Ünlü oyuncuyu hastanede yalnız bırakmayan hayranları onu bir an evvel beyaz sahnelerde görmek için sabırsızlanıyorlar.