Star Wars'ta kadın oyunculara taciz

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Star Wars (Yıldız Savaşları) serisiyle ilgili şok eden açıklama.

Lucasfilm CEO'su Kathleen Kennedy, serisinin 2017’de çekilen filminde rol alan kadınların "hayranların çoğunluğunun erkek olması nedeniyle" sosyal medyadan çok sayıda tacize maruz kaldığını itiraf etti.

Seride oynayan yetenekli aktristler Daisy Ridley ve Kelly Marie Tran, canlandırdıkları karakterlerden rahatsız olan trollerin hakaretine uğradıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

İki kadında hem ‘çirkin’ olmakla hem de ‘yeteneksiz’ olmakla suçlanmıştı.

35 yaşındaki oyuncu Kelly Marie Tran ve John Boyega, Yıldız Savaşları filmi Son Jedi'de rol almıştı.