Star Wars'ta kadın oyunculara taciz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Star Wars'ta kadın oyunculara taciz

Lucasfilm patronu, Star Wars'taki kadınların tacize uğradığını açıkladı.

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Star Wars (Yıldız Savaşları) serisiyle ilgili şok eden açıklama.

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Lucasfilm CEO'su Kathleen Kennedy, serisinin 2017’de çekilen filminde rol alan kadınların "hayranların çoğunluğunun erkek olması nedeniyle" sosyal medyadan çok sayıda tacize maruz kaldığını itiraf etti.

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Seride oynayan yetenekli aktristler Daisy Ridley ve Kelly Marie Tran, canlandırdıkları karakterlerden rahatsız olan trollerin hakaretine uğradıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

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İki kadında hem ‘çirkin’ olmakla hem de ‘yeteneksiz’ olmakla suçlanmıştı.

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35 yaşındaki oyuncu Kelly Marie Tran ve John Boyega, Yıldız Savaşları filmi Son Jedi'de rol almıştı.

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