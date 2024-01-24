Starbucks’tan Sevgililer Günü’ne özel Frappuccino!

Kahve markası Starbucks, misafirlerinin bu arayışını karşılamak için, bugüne özel hazırladığı yeni içeceği Golden Caramel White Chocolate Frappuccino’yu 1 Şubat’ta satışa sunuyor. Kısa süre için menüde yer alacak olan bu içecek, farklı lezzetler denemeyi sevenlerin Sevgililer Günü’nde kendine has bir hikâyeye sahip olmalarını sağlarken, eşsiz bir lezzet yolculuğu vaat ediyor.

Sevgililer Günü yaklaşırken bugünü anlamlı kılmak isteyen birçok kişi, yeni ve farklı deneyimlerin arayışına giriyor. Kahve markası Starbucks ise Sevgililer Günü için 1 Şubat’ta satışa sunacağı yeni lezzeti Golden Caramel White Chocolate Frappuccino ile sevdikleriyle bir araya gelecek herkese özel bir hikayeye sahip olma şansı sunuyor. Şubat ayında kısa süreliğine menüye eklenecek olan Golden Caramel White Chocolate Frappuccino, kendine has lezzetiyle kahveseverleri sevgi dolu anlara davet ediyor.

Golden Caramel White Chocolate Frappuccino, karamelli beyaz çikolata sosu, süt, buz karışımıyla hazırlanıyor. Etkileyici görünümünü ise üzerindeki krema ve golden karamel sostan alıyor. Hem krema hem de kahve bazlı seçenekleriyle sunulan içeceği misafirler kendi damak zevklerine göre kişiselleştirebiliyor. Sevgililer Günü’ne yumuşak bir tatla dokunuş yapan içeceğin, Starbucks mağazalarını ziyaret edenleri ay boyunca lezzet yolculuğuna çıkarması bekleniyor.