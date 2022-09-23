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Flaş gelişme. A Milli Takıma 4 yeni isim çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu; Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok'un A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 14:13
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Stefan Kuntz 4 yeni ismi A Milli Takıma davet etti. İşte o futbolcular

Flaş gelişme. A Milli Takıma 4 yeni isim çağrıldı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.

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