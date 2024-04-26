Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Türkiye'nin otomotiv ihracatıyla ilgili verileri açıkladı.

Buna göre, otomotiv endüstrisinin Ocak-Mart 2024'teki 9 milyar 132 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun yüzde 28,2'sini binek otomobil grubu oluşturdu.

Geçen yılın ilk üç ayında sektör, 2 Milyar 625 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.Bu sene aynı dönemde yüzde 1,7'lik azalış gösterdi. rakam ise 2 Milyar 578 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

73 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 73 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihrac etti. İtalya'ya binek otomobil ihracatı bu yıl yüzde 58,5 artış gösterdi. Fransa'ya yapılan otomobil satışları ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik düşüş kaydetti. Fransa'ya toplam ihracat miktarı 415 milyon dolar oldu.

İngiltere'ye yılın ilk üç aylık döneminde binek otomobil ihracatı ise yüzde 9,64 artış gösterdi. Rakam ise 328 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Fransa, İtalya ve İngiltere'ye yapılan ilk çeyrekteki satışlar 1 milyar 96 milyon dolarlık rakamla toplam ihracatın yüzde 42,5'ine karşıladı.

2024 yılının ilk çeyreğinde Almanya'ya yollanan otomobil sayısı arttı ama dördüncü sırada yer aldı.

Binek otomobil ihracatında Almanya yüzde 12,71 yükselişle 244 milyon 611 bin dolarla 4'üncü sırada bulunuyor.

Avustralya'ya satışta rekor artış. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 638 artış gösterdi 2 milyon 678 bin dolara ulaştı.