Stefan Kuntz: Hakarete varan eleştiriler aldım

Kuntz'un açıklamaları şu şekilde;

"Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti."

"İkinci golümüzü verebilirlerdi. Orada golü bulsak oyun biraz daha sakinleyecekti. Letonya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık ama yine de pozisyon bulabiliyorlar. İlk devre bazı oyuncularımız tam istediğimiz gibi değildi. Bunu görüştük ve ikinci devre biraz daha dinç hale geldi."

"Bazı oyuncularımız 2 haftadır dinleniyor, bazıları daha pazar günü maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu bu maç için. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti elde ettik."

"Hakan'ın benimle aynı fikirde olması önemli. Benim de bu durumu tekrar açıklamam gerekmiyor."

"Galler maçının analizlerini yaptık ve bugün önemli oyuncuları kırmızı kart gördü. Samsun'a gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana çok güzel bir atmosfer olduğu anlatıldı. Şimdi asıl önemli olan takıma koşulsuz bir şekilde destek olunması. Bu konuda istirham ediyorum."

"Letonya'ya karşı istediğimiz oyunu oynayamadık gibi eleştirilere çok fazla girilmemesi gerekir. İrfan Can'ı kadroya çağırdığım için hakarete varan eleştiriler aldım ama bu milli bir oyuncu. Bizler böyle inanıyorsak bu oyunculara, herkes inanmalı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum."

"Maçın bu kadar zorlu geçmesine çok da şaşırmadım. Son geldiğimizde de böyle bir maç olmuştu. Kesinlikle Letonya çok arzulu oynadı, bir daha geldiğimde böyle bir maç olursa muhtemelen ilaç kullanmam gerekebilir."

"Letonya'nın hocası takımı iyi hazırlamış, çok dirençli oynadılar. İkinci devrede oyuncularımız daha iyi oynadı. Değişikliklerimiz katkı sağladı ve oyun içindeki şans biraz bizden yanaydı."

"Oyuncularımız açısından farklı fitness durumları vardı. Bazıları 2 haftadır dinleniyordu bazıları ise yeni maça çıkmıştı. O dengeyi bulmak biraz zor oldu."

"Gol yediğimizde benim üzülme şeklim ile Türk taraftarlarının üzülme şekli aynıydı, bir fark yoktu. Şu da vardı; sonuna kadar zorlayacağımızı biliyorduk. Buraya son geldiğimizde olduğu gibi son ana kadar umutluydum."

"3. golü izlediğinizde Barış'ın sağ kanattan topu getirmesi ve İrfan'ın inanıp orada bulunması her millete nasip olacak bir durum değil. Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum."

"Çok daha ofansif şekilde diziliş kararı almıştık ama burada kalitemizi temiz bir şekilde sahaya yansıtamadık. Uzun sezon sonrasında bu maçları oynuyoruz, ikinci golümüzü verebilirlerdi ve oyun bize dönebilirdi. Takımımla bu maçtan böyle bir skorla çıktıkları için gurur duyuyorum."

"Eğer uzun bir süre Letonya'ya uğramazsak memnun kalırım. Fizikli, istekli bir takım. 1.97 gibi bir boyu hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Eğer kalitenizi sahaya yansıtamazsanız, rakip sizi zor duruma sokabiliyor."

"Takım içindeki fiziksel denge biraz farklıydı bu maç öncesinde. Hakan, Orkun 50 maçtan fazla oynadılar bu sezon. Bunları aynı seviyeye getirmek kolay olmuyor. Bu maçta sonra herkesin maç temposunun geri döndüğünü ve önümüzdeki maça daha hazır çıkacaklarını düşünüyoruz."

"Hala genç bir takımız. Bu maçı galibiyetle tecrübe etmek takımımız için daha kolay olacaktır."

"Samsun'a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor. 30-35 sene olmuş sanırım oradaki son milli maçı oynayalı. Milli Takım herkesin desteğini hak ediyor. Birlik olursak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz."

"İrfan Can'ı kadroya aldığım için bana hakaret edenler oldu. İrfan gibi oyuncuya büyük bit haksızlık bu çünkü o çok özel ve iyi bir oyuncu."

"Birçok ülke böyle dirençli bir takımı hayal ediyordur. Bu yüzden taraftarlarımız takımı desteklemeli ve gurur duymalı. Sadece birlik olursak bir yerlere varabiliriz. Bugün arma için nasıl savaştıklarını gösterdi çocuklar."