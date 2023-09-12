Stefan Kuntz''tan pişkin açıklama: İstediğim duruma geldim

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, 4-2'lik Japonya mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz''tan pişkin açıklama: İstediğim duruma geldim

A Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, "İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim.

Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu." ifadelerini kullandı.

''BU MAĞLUBİYET BİZİ İLERİ GÖTÜRECEK''
Kuntz ayrıca, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek. "Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu." dedi.

İlgili Haberler
Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi
Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi Spor
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi Spor
Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi
Mehmet Şimşek'in sır gibi sakladığı karikatürü ortaya çıktı. Herkesten gizli gizli yazıyordu Güncel
Mehmet Şimşek'in sır gibi sakladığı karikatürü ortaya çıktı. Herkesten gizli gizli yazıyordu
Mahsun Kırmızıgül kendini eleştirenlere yanıt verdi. Sahneye kısa şortla çıktığı için linç yemişti Magazin
Mahsun Kırmızıgül kendini eleştirenlere yanıt verdi. Sahneye kısa şortla çıktığı için linç yemişti
1800 yıllık sunak gün yüzüne çıkarıldı Kültür Sanat
1800 yıllık sunak gün yüzüne çıkarıldı
74 yaşındaki çiftçi gübre serpme makinesine sıkıştı Yaşam
74 yaşındaki çiftçi gübre serpme makinesine sıkıştı
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı Yaşam
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı