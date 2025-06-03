Stellantis'te yeni atama: Sebastien Jacquet Kalite Direktörü oldu!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis N.V., yeni yapılanması kapsamında ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu doğrultuda şirket, Jacquet’nin bugünden itibaren Kalite Direktörü olarak görevine başladığını bildirdi.

Jacquet, bu rolde şirketin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak atanan Antonio Filosa’nın yerini alacak.

Daha önce Mühendislik ve Teknoloji Direktör Yardımcılığı ile Araç Serisi Üstü ve Proje Mühendisliği Liderliği görevlerini yürüten Jacquet’nin, kalite, otomotiv mühendisliği, teknoloji, AR-GE ve proje yönetimi alanlarında yaklaşık 25 yıllık geniş deneyimi bulunuyor.

Ayrıca Jacquet, şirketin ilk çok enerjili platformu STLA Medium’un lansmanında önemli bir katkı sağlamıştı.

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