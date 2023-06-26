Stoltenberg duyurdu: İsveç için Brüksel’de kritik zirve

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli güvenlik danışmanlarının Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

Stoltenberg duyurdu: İsveç için Brüksel’de kritik zirve

Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın ardından İsveç'in de katılması halinde NATO'nun Baltık güvenliğinin güçleneceğini söyleyen Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak."

Genel Sekreter Stoltenberg, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi.

Son olarak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.

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