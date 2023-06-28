Stoltenberg: NATO Moskova veya Minsk'e karşı savunmaya hazır

Editör: İsa Karaarslan

Stoltenberg, NATO'nun başta Rusya'nın müttefiki Beyaz Rusya ile sınırı olanlar olmak üzere tüm üyelerini korumak için önümüzdeki hafta Litvanya'da yapılacak önemli bir zirvede, savunmalarını güçlendirmeyi kabul edeceğini söyledi.

Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, "Prigozhin'in Beyaz Rusya'ya taşınması ve büyük olasılıkla bazı kuvvetlerinin de Beyaz Rusya'ya yerleştirilmesi gerçeğinin sonuçları hakkında nihai bir yargıya varmak için henüz çok erken" dedi.

Lahey'de yedi ulusal liderle akşam yemeğinden sonra açıklama yapan Stoltenberg, "Kesinlikle açık olan şu ki, Moskova ve Minsk'e NATO'nun her müttefiki ve NATO topraklarının her karışını korumak için orada olduğuna dair net bir mesaj gönderdik" ifadelerini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da, Wagner savaşçılarının Beyaz Rusya'da üslenmesi riski konusunda uyardı.

Basın toplantısında, "Wagner seri katillerini Belarus'ta konuşlandırırsa, tüm komşu ülkeler daha da büyük bir istikrarsızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır" dedi.