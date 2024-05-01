Putin'in korkutan 9 Mayıs planı. Ukrayna için zaman daralıyor. NATO soluğu Kiev'de aldı

Donald Trump yanlısı aşırı sağcı milletvekillerinin lobi faaliyetleriyle Ukrayna yardımının, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde 4 aylık bir gecikmeyle onaylanması, Ukrayna ordusuna tahminlerin çok ötesinde zarar vermiş durumda.

NATO müttefiklerinin de bu süreçte Amerika'daki gelişmeleri takip etmekten Ukrayna'nın ihtiyacı olan malzemeyi sağlayamamış olmaları da ayrı bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Stoltenberg’in yıldırım hızıyla gerçekleştirdiği Kiev ziyareti, bir yandan Ukrayna’nın son günlerde içinde bulunduğu negatif durum karşısında NATO'nun bir yerde moral ziyareti olarak da değerlendirile bilir.

Gazeteci Ardan Zentürk, şahsi Youtube hesabında yayınladığı yeni videosunda hem Stoltenberg’in ziyareti hem de Ukrayna’nın içinde bulunduğu durum hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

"UKRAYNA İÇİN İŞLER HİÇ DE İYİ GİTMİYOR"

Sözlerine Uluslararası Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nün yayınladığı son rapordan bazı bilgileri aktararak başlayan Zentürk, Rusya’nın doğu cephesine sürekli takviye yığdığına dikkat çekerek şu anda 300.000 kişilik bir birliğin o bölgeye sevk edildiğini söyledi. Rusya’nın sevk ettiği birlikler hakkında da bilgi veren gazeteci sözlerine “Rusya, Japon Denizi ve Pasifik haricinde bütün Kafkasya ve merkezdeki güçlerini Ukrayna etrafına yığmış durumda. Bu çok önemli bir gelişme. 300.000 ve özellikle taarruz hatlarında 100.000 asker sürekli bir harekat gerçekleştiriyordu” diye devam etti.

Ukrayna ordusunun yeni yayınlanan seferberlik kararıyla 200.000 askeri bile zor topladığı şu günlerde Rusya’nın 300.000’lik bir birliği bir anda Ukrayna cephelerine yığmasının tedirgin edici olduğunu belirten Zentürk, Ukrayna için işlerin hiç de iyi gitmediğini iddia etti.

Zentürk yaptığı açıklamada Putin'in orduyu Kızıl Ordu’nun Nazilere karşı girişip büyük bir zafer kazandığı Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın yıldönümü olan 9 Mayıs'a hazırladığını iddia etti. Rus halkına moral takviyesi sağlamak için Rus ordularının 9 Mayıs’ta büyük bir ilerleme kaydetmek istediğinin altını çizen Zentürk, bu durumdan haberdar olan NATO’nun büyük bir telaş içinde bulunduğunu belirtti.

"BÜYÜK HAREKAT MAYIS'TA BAŞLAYACAK"

NATO Genel Sekreteri’nin Kiev ziyaretinde yaptığı “NATO müttefikleri Ukrayna'dan gelen sesleri duydu. Karşılaşılan durum çok ciddi ve hızlı bir yardım akışı gerekiyor. NATO ne yazık ki Ukrayna'ya karşı vaatlerini yerine getiremedi ve Rusya bazı önemli noktalarda ciddi ilerlemeler kaydetti. Bu hepimiz için bir ölüm kalım savaşıdır. Söylenenler bir teori değil, gerçektirç Biz üzerimize düşeni yapmazsak ilk bedel ödeyen Ukrayna, sonrasında da biz olacağız. NATO olarak güvenlik sağlayıcı sağlamak amacıyla çok büyük harcamaları göze alıyoruz. Oysa Ukrayna'ya yardım doğrudan güvenliği sağlayacak bir kimlik taşımaktadır. Bugün yapacağımız her harcama Putin'in kazanması halinde kaybedeceğimiz yıkımdan daha ucuz ve daha azdır” açıklamasına da değinen Zentürk, “Yaz aylarına dönük olarak söylemiş olduğum bütün senaryolar tek tek gerçekleşiyor. Şu anda sıcak bir ortam ama adeta fırın sıcaklığına ulaştığı günler büyük bir olasılıkla Mayıs ortalarından itibaren başlayacak” iddialarında bulundu.