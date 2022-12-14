Çoğunlukla çocuklarda görülen Strep A enfeksiyonu tedavi edilmediği taktirde ölüme yol açabiliyor. Strep A enfeksiyonu bazen yaşamı tehdit eden ölümcül enfeksiyonlara dönüşebilmektedir. Peki, Strep A enfeksiyonu nedir? Strep A enfeksiyon belirtileri neler?

STREP A ENFEKSİYONU NEDİR?

Grup A Streptokoklar genellikle bademcik ve boğaz iltihabı ile basit cilt enfeksiyonları gibi kolayca tedavi edilen hafif hastalıklara neden oluyor. Nadiren bu bakteriler, invazif (istilacı, yayılmacı) Grup A Streptokok hastalığı (iGAS) adı verilen ciddi ve yaşamı tehdit eden ölümcül enfeksiyonlara dönüşebiliyor. Strep A bakterisi hem kendisinin doğrudan yüzeysel ve derin vücut bölümlerinde çoğalmasıyla, hem de bakteri tarafından üretilen ve toksin denen vücutta birtakım zehir etkisi yapan maddelerin tesiriyle hastalık bulguları geliştiriyor.

STREP A ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER?

Streptokok A’nın belirtileri şöyle sıralanabilir:

- Boğaz ağrısı

- Ateş

- Ciltte kızıl benzeri döküntülerin olması

- Boğazda beyaz iltihaplı görünüm

- Lenf bezlerinde büyüme

- Damakta oluşan kırmızı noktalar

- Halsizlik, yorgunluk

- Kas ağrıları

- Baş ağrısı