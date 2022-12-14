Çoğunlukla çocuklarda görülen Strep A enfeksiyonu tedavi edilmediği taktirde ölüme yol açabiliyor. Strep A enfeksiyonu bazen yaşamı tehdit eden ölümcül enfeksiyonlara dönüşebilmektedir. Peki, Strep A enfeksiyonu nedir? Strep A enfeksiyon belirtileri neler?
STREP A ENFEKSİYONU NEDİR?
Grup A Streptokoklar genellikle bademcik ve boğaz iltihabı ile basit cilt enfeksiyonları gibi kolayca tedavi edilen hafif hastalıklara neden oluyor. Nadiren bu bakteriler, invazif (istilacı, yayılmacı) Grup A Streptokok hastalığı (iGAS) adı verilen ciddi ve yaşamı tehdit eden ölümcül enfeksiyonlara dönüşebiliyor. Strep A bakterisi hem kendisinin doğrudan yüzeysel ve derin vücut bölümlerinde çoğalmasıyla, hem de bakteri tarafından üretilen ve toksin denen vücutta birtakım zehir etkisi yapan maddelerin tesiriyle hastalık bulguları geliştiriyor.
STREP A ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER?
Streptokok A’nın belirtileri şöyle sıralanabilir:
- Boğaz ağrısı
- Ateş
- Ciltte kızıl benzeri döküntülerin olması
- Boğazda beyaz iltihaplı görünüm
- Lenf bezlerinde büyüme
- Damakta oluşan kırmızı noktalar
- Halsizlik, yorgunluk
- Kas ağrıları
- Baş ağrısı
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