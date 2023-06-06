Stuttgart Bundesliga'da kaldı

Bundesliga play-out mücadelesinde Stuttgart, Hamburg'u her iki mücadelede de yenerek ligde kalmayı başardı.

Stuttgart Bundesliga'da kaldı

Bundesliga play-out'un ikinci maçında Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

STUTTGART LİGDE KALMAYI BAŞARDI
İlk maçta 3-0 rakibini mağlup eden Stuttgart, Volksparkstadion'da oynanan maçı Hamburg karşısında 3-1 kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak ligde kalmayı başardı. Stuttgart'ın golleri Millot (2) ve 90+7'de Silas'tan geldi. Hamburg'un Kittel ile bulduğu gol ise yeterli olmadı.

HEİDENHEİM VE DARMSTADT DA BUNDESLİGA'DA
Küme düşmemeyi play-off'ta garantileyen Stuttgart'ın yanı sıra Bundesliga 2'de şampiyon olan Heidenheim ile Darmstadt önümüzdeki sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

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