Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur toprağa verildi

Törende acılı anne ve cezaevinde olan baba da hazır bulundu. Küçük kız, toprağa verildi.

Edanur Gezer'in hayatını kaybettiği olayın ardından bugün Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailenin yanı sıra cezaevinde bulunan baba da kelepçeli olarak katıldı.

Vali Gül, acılı anneye başsağlığı dilerken, tören sırasında acılı anne Nurcan Gezer'in feryatları yürekleri dağladı. Cenazenin defnedilmesinin ardından Vali Gül, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve adli sürecin devam edeceğini belirtti.

Anne Nurcan Gezer, yaşananlarla ilgili olarak güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getirerek adaletin yerini bulmasını istedi. Edanur'u su birikintisinden çıkaran dayısı Selçuk Yaşar ise olayın şokunu ifade ederek daha güvenli önlemlerin alınmasını talep etti.