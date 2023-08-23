Su borusu patladı. Göle dönen arsa çocukların havuzu oldu

Şemikler Mahallesi 6286/2 Sokak'ta inşaat alanı temelinde çalışma yapan iş makinesi, ilçeye su dağıtan ana su borusunu patlattı. Bölgedeki bazı iş yerleri ile müstakil evleri su bastı. Vana arızası nedeniyle suyun akışı kesilemezken, mahallenin çocukları bir arsaya dolan su da yüzdü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlayan su borusunun arızalı vanasını onararak suyu kesti.

İtfaiye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

Mahalle sakinlerinden Gözde Göçmez, evini de su bastığını ve mağdur olduklarını söyledi. Alışveriş için markete gittiğini aktaran Göçmez, "Bir geldim ki evimi komple su basmış. Yatak odası, buzdolabı, koltuklarım hepsi su içinde kalmış." dedi.

Öte yandan mahalledeki bazı çocukların su birikintilerine girip oynadıkları gözlendi.

“BU KADAR İLGİSİZLİK OLMAZ”

Evinin bahçesi sular altında kalan İsa Gençler, “Ana su borusu patlamış. Evimin bahçesi su içerisinde. Bu kadar ilgisizlik olmaz. İZSU’ya 3 sefer telefon ettim. Bu İZSU’nun genel müdürü, şefi yok mu? Bir telefonla ana boruyu kapat. Yazık günah değil mi?” dedi.

“ZARARIMIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Evini su basan Gözde Gökçek ise “Alışverişe gitmiştim, evi komple su almış. Yatak odası, elbise dolabım, buzdolabım, koltuklarım hep su almış. Benim kocam mahkum, benim bunları alacak param yok. Ben buzdolabı, yatak odası ve elbise dolabı istiyorum. Ben mağdurum ve zararım giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

Mahalleli kendi imkanlarıyla suların tahliyesi için çaba gösterirken, adrese gelen itfaiye ekiplerince de baskınların olduğu ev ve bahçelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.