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Su kesintisini fırsata çevirmek isteyenlere fiyat denetimi 

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle şehir içme suyu şebekesinde yaşanan sıkıntıyı fırsata çevirmek isteyenlere karşı ekipler denetim gerçekleştirdi.   

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 19:33
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Su kesintisini fırsata çevirmek isteyenlere fiyat denetimi 

Su kesintisini fırsata çevirmek isteyenlere fiyat denetimi 
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Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası şehir içme suyu şebekesinde yaşanan sıkıntıyı fırsata çevirip hazır suya zam yapmak isteyenlere belediye ekipleri müdahale etti. Market ve dükkanlara şok baskın düzenleyen ekipler, fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde fahiş fiyat uygulayan firmalara cezai işlem uygulandı. (İHA)

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