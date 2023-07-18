Su kuyusu açarken göçük altında yaşamını yitirdi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Su kuyusu açarken göçük altında yaşamını yitirdi

Su kuyusu için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada kuyu içerisine taşları yerleştirmek için inen 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın’ın üzerine toprak göçtü.

Olay yerindeki vatandaşlar kendi imkânlarıyla göçüğü açmak için çabalarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla Özyalçın'ı toprak altından çıkardı.

Yapılan kontrolde Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Özyalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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