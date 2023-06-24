Su yosunu AIDS’le böyle mücadele ediyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Cinsel yollar ile bulaşabilen HIV virüsüne kadar pek çok hastalıkla mücadele eden su yosunun faydaları dikkat çekti.

NASIL İYİ GELİYOR?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından, cinsel yollar ile bulaşabilen HIV virüsüne kadar pek çok hastalıkla mücadele eder.

AIDS NEDİR?

Acquired Immune Deficiency Syndrome'un (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kısaltmasıdır. HIV virüsünün neden olduğu AIDS, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savunmasız olduğu evredir ve yaşamı tehdit eder.

SU YOSUNU NEDİR?

Tatlı bitkiler şubesinden; genellikle suda yaşayan klorofilli bitkidir. Ye il, esmer, kırmızı ve mavi su yosunları diye sınıflara ayrılır ve değişik alanlarda kullanılırlar. Soda, potas ve iyot elde edilir. Tarım, sanayi ve tıpta kullanılır. Bazı memleketlerde de besin olarak yenir.

SU YOSUNU NASIL TÜKETİLİR?

“Su Yosunu Nasıl Tüketilir?” sorusunun cevabı, tüketilecek olan yosunun türüne göre değişiklik gösterebilir. Özellikle Tayland, Çin, Japonya, Filipinler ve Papua Yeni Gine gibi Asya ülkelerinde sık olarak tüketilen farklı yemeklerde kullanılabilse de, bu yemeklerin pek çoğu Türk halkının damak zevkine uygun olmadığı için yosunların sadece salatalarda ya da çiğ olarak tek başına tüketilmesi uygundur.