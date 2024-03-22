Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu

Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
Kaynak: AA
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu. İşte geçen ay ikinci el çevrim içi oto pazarında satışlarda ilk 3'te yer alan markaları...
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 1

Indicata'nın ikinci el çevrimiçi pazar raporundan derlenen verilere göre, şubatta çevrimiçi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 2

Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 3

Türkiye ikinci el çevrimiçi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Tourneo Courier tercih olarak öne çıktı.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 4

EN ÇOK SATILAN ON MARKA

İkinci el çevrimİçi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 857 satış ile Volkswagen oldu. Böylece Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e devretti.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 5

Volkswagen'i 20 bin 309 ile Renault ve 19 bin 552 ile Fiat takip etti.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 6

Satış sıralamasında 17 bin 239 adetle Ford dördüncü, 9 bin 499 ile BMW beşinci oldu. Opel 9 bin 153, Peugeot 8 bin 470, Hyundai 8 bin 192, Mercedes-Benz 8 bin 174 ve Toyota 6 bin 646 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 7

Geçen ay ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 170 bin 457 adet aracın 75,7'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 8

EN ÇOK SATILAN BİNEK OTOMOBİL EGEA

İkinci el çevrimiçi binek otomobil pazarında geçen ay 139 bin 46 binek otomobil satışı gerçekleşti. Fiat'ın Egea modeli 7 bin 374 adetle ocak ayında olduğu gibi şubatta da en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 9

Egea'yı, 6 bin 319 ile Clio, 6 bin 106 satışla Passat, 5 bin 959 ile Megane, 4 bin 429 ile Focus, 4 bin 321 satışla Corolla, 3 bin 720 satışla Astra, 3 bin 313 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 221 ile Polo ve 3 bin 54 satışla BMW 5 Serisi takip etti.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 10

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 11

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Çevrimiçi pazarda geçen ay 31 bin 411 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 12

Ford Tourneo Courier 19 adet fazla satış gerçekleştirerek 3 bin 907 ile Fiat Doblo'yu geçti ve ayın en çok tercih edilen modeli oldu.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 13

Fiat Doblo 3 bin 888 ile ikinci, Fiat Fiorino da 3 bin 424 satışla üçüncü sırada konumlandı.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 14

Bu modelleri, 2 bin 471 satışla Ford Transit, 1976 ile VW Cady, 1923 satışla Ford Tourneo Connect, 1432 ile VW Transporter, 1312 ile Renault Kangoo, 1028 ile Citroen Berlingo ve 1024 adetle de Peugeot Partner izledi.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 15

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 16
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 17
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 18
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 19
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 20
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 21
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 22
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 23
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 24
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 25
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 26
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 27
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 28
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 29
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 30
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 31
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 32
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Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu 33
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