Suç makinesi havalimanında yakayı ele verdi

Hakkında 28'i dolandırıcılık olmak üzere 30 ayrı suçtan arama kararı bulunan Furkan G, annesini İzmir'e uğurlamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Suç makinesi havalimanında yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın ilk gününde terminalde yaptığı denetimlerde annesini İzmir'e uğurlamak için gelen bir kişiden şüphelendi. Polis ekipleri durduğu şüpheliden kimlik istemesi üzerine kimliğin olmadığını ifade eden kişi parmak izi kontrolüne götürüldü. Burada yapılan GBT kontrollerinde şüphelinin isminin Furkan G. olduğu, 28'i dolandırıcılık olmak üzere 30 ayrı suçtan hakkında arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Furkan G. gözaltına alındı.

Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Furkan G. buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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(Kaynak: DHA)

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