Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı

Kaynak: İHA
Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı
Gaziantep’te polis ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ve iki şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ve iki şüphelinin kaldığı lüks villaya baskın düzenledi.

Operasyon sonucunda, örgüt lideri ile birlikte aranan iki şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bu operasyon, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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