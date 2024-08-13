Suç örgütüne ‘Abluka’ operasyonu: 26 gözaltı

Kaynak: DHA
Suç örgütüne ‘Abluka’ operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaralama ve tehdit suçları işleyen hırsızlara yönelik düzenlenen "Abluka" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, bir otomobilden 2 milyon TL değerinde altın çalma olayına karışmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, özel bir ekip kuruldu ve şüphelilerin bulunduğu bölgelerdeki kamera kayıtları incelendi. Elde edilen görüntülerle 26 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu ve adresleri tespit edildi.

Operasyon sırasında yakalanan 26 şüpheliden ikisinin 17 yaşında olduğu ve birçok suç kaydının bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlere giren ekipler, bazı şüphelileri balkon, tuvalet ve perde arkasında gizlenirken yakaladı. Operasyonda, çalınan 60 tam altın, 32 yarım altın ve 56 çeyrek altın da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, çalınan altınlar sahiplerine teslim edildi.

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