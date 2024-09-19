Suç örgütünün 8 adamı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu "Kuyu-26" operasyonunun düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul'da yapılan operasyonda, elebaşılığını yurt dışında firari Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 8️ şüphelinin yakalandığını, bu şahıslardan 6️'sının tutuklandığını, 2️'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız️." dedi.

Yakalanan şahısların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, operasyon sonucunda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildiğini açıkladı.