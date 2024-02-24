Sucuk ve kavurma altınla yarışıyor. Aynı marka sucuk markette 1195 lira, şarküteride 765 lira

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bir dönem kendi kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye’de vatandaş, temel gıda maddelerini satın alamaz hale geldi. Artan girdi maliyetlerini karşılayamayan üretici, üretimden vazgeçerken temel gıdada ithalat yolu tercih edildi.

Yerli üretimin azalması, resmi enflasyonun yüzde 64,8’e, hissedilen enflasyonun yüzde 96’ya varması nedeniyle gıda fiyatlarına her geçen gün zam geliyor. Asgari ücret zammının dahi karşılayamadığı artışlar cep yakmaya devam ederken soğan dahi pazarda 40 liraya dayandı.

Yumurtanın kolisi 150 liraya satılırken organik adı altında satılan yumurtalar ise, 300 liraya dayandı. Dana kıymanın 500 liraya dayanmasıyla beraber sucuk ve kavurma fiyatları ise altınla yarışır hale geldi.

Bugün şarküteride sucuk 765 liraya, kavurma ise 999 liraya satılıyor. Aynı ürünlerin market fiyatlarında ise ciddi farklar göze çarpıyor. Aynı marka sucuğun markette satış fiyatı ise 1195 TL. Kasapta satılan sucuk ise 550 TL.

Sucuğun market satış fiyatı:

Sucuğun şarküteri satış fiyatı: