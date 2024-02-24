Plastik geri dönüşümünde Avrupa ile iş birliği

Doğrudan ve dolaylı 15 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sanayi kollarından biri olan plastik sektörü, bu yıl ilk kez düzenlenecek RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor. 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) ev sahipliğinde TÜYAP’ta düzenlenecek fuara son olarak, Avrupa Plastik Üreticileri Birliği (European Plastics Converters - EuPC) de desteğini açıkladı.

EuPC ile RePlast Eurasia organizasyonu boyunca kurulacak iş birliğini, Türkiye’nin bir geri dönüşüm merkezi olma yolundaki hedefleri açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiren PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “RePlast Eurasia için çalışmalara başladığımız günden itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı noktalarından yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini gören ve dünyada geri dönüşümün önemini kavrayan ülkeler için RePlast Eurasia’nın ve ülkemizin bir merkez olacağına inanıyoruz” dedi.

Eroğlu, “Hollanda’da 7 yıldır plastik geri dönüşüm fuarı yapılıyor. Fuarda 7 senede 2 hol açabildiler. Biz 7 yılı bir yılda kapatabilir miyiz diye düşündük ve fuarın ilk yılında onlarınkinden daha büyük holler seçtik. Yurt dışında yapılan online ziyaretçi kayıtlarında rekora gidiyoruz. Fuarda kongre ve ödül töreni de olacak” diye konuştu.

AVRUPA’DA 50 BİNDEN FAZLA PLASTİK ÜRETİCİSİNİ TEMSİL EDİYOR

Avrupa plastik pazarına hakim bir kuruluş olarak dünyada da önemli bir yere sahip olan EuPC, Avrupa merkezli 51 plastik derneğin çatı örgütü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 50 binden fazla plastik üreticisini temsil eden kuruluş, yıllık 280 milyar Euro’luk ciro yapan ve 1 milyon 600 bin kişinin çalıştığı Avrupa plastik endüstrisinin en büyük temsilcisi olarak gösteriliyor. Eroğlu ise Avrupa Plastik Üreticileri Birliği’nde iki dönemdir İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.