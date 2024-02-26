Fasulye oldu 160 lira. 'Bu fasulye 7.5 lira' türküsü de sayenizde mezara girdi

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre enflasyon 2024 yılının Ocak ayında yıllık bazda yüzde 64,86 olurken aylık bazdaki artış ise yüzde 6,7 oldu.

İktidar enflasyonda düşüşün süreceğini işaret etse de çarşıda ve pazarda durumun tam tersi yaşanıyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası marketlerde etiketler üst üste değişirken özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış içinden çıkılmaz hale geldi.

Çok sevilen bir türküde 7,5 lira olan fasulyenin fiyatı artış pazarda ve markette el yakıyor. Sofraların en çık tercih edilen ürünlerinden biri olan taze fasulyenin kilosu 160 lira oldu. Böylece “Bu fasulye 7,5 lira” türküsü de mezara girdi.

Ortaya çıkan tablo “Mutlu musunuz emekliler, eğleniyor muyuz?” yorumuna neden oldu.