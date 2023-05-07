Sudan iç savaşının tarafları görüşme için Suudi Arabistan'da

Haftalardır Sudan'da devam eden iç savaşın tarafları olan ordu ve paramiliter grubun yetkilileri görüşme yapmak için Suudi Arabistan'a gitti.

Sudan iç savaşının tarafları görüşme için Suudi Arabistan'da

Editör: Barış Atakan

Sudan'daki çatışmada savaşan iki gruptan heyetlerin, müzakereler için Suudi Arabistan'a geldiği bildirildi.

Cidde'de Afrika ulusunun ordusu ile rakip paramiliter grup arasındaki görüşmelerin, şimdiye kadarki en sert savaşların yapıldığı yerler olan Hartum ve Omdurman'da insani yardım koridorlarının açılmasına odaklanması bekleniyor.

İki taraf - General Abdel-Fattah Burhan liderliğindeki Sudan ordusu ve General Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri - çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan'dan bu yana bir araya gelmedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu geçtiğimiz günlerde Sudan Kızılay Derneği'nin 200.000 kişiye yardım ulaştırması için acil bir çağrı başlattığını söylemişti.

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