19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan, Türkiye’deki depremzedelere 2 bin çadır gönderdi

Sudan, Türkiye’deki depremzedelere 2 bin çadır gönderdi

Sudan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere 2 bin çadır ve 20 bin battaniye gönderdi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:16
Takip Et

Sudan, Türkiye’deki depremzedelere 2 bin çadır gönderdi

Sudan, Türkiye’deki depremzedelere 2 bin çadır gönderdi
+
Aa
-

Hartum Uluslararası Havalimanı’nında depremzedelere yönelik çadır, battaniye ve muhtelif yardımların sevkiyatı dolayısıyla Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, Dışişleri Bakanlığı ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Dagalu, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten büyük bir felaket olan bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sudan halkı Türk halkıyla beraberdir. Türkiye, insani yardım kuruluşlarıyla Sudan'da hayırda yarışıyor. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de en fazla ihtiyaç duyulan şeyin barınma olduğunu gördüğümüz için ilk etapta 2 bin çadır ve 20 bin battaniye gönderiyoruz. Bu, Sudan halkından ufak bir destek. İnşallah Türk kardeşlerimize desteğimiz sürecek."

Büyükelçi Çobanoğlu da "Depremin ilk gününden beri Büyükelçiliğimiz, Sudan halkının birlikteliği ve dayanışmasına sahne oldu. Tüm Sudanlı kardeşlerimiz tek vücut halinde yardımlarını yapmaya devam ediyorlar. Poşet içerisinde para getirenler... Yüzüğünü çıkarıp bize vermek isteyen kardeşlerimiz oldu. Sudanlı kardeşlerimiz böylece tam bir kara gün dostu olduklarını göstermiş oldular. Sudan halkı ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Törenin ardından yardımların yüklendiği Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı Türkiye'ye hareket etti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
6
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
﻿Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
﻿Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.