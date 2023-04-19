Sudan’da çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor

Sudan'daki çatışmalar 5. gününe girerken ilan edilen ateşkese uyulmuyor.

Sudan’da çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, uluslararası toplumun ateşkes çağrısına rağmen devam ediyor.

Sudan'ın başkenti Hartum’daki ordu genel komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden silah sesleri gelirken çatışma bölgelerinden yoğun duman yükseliyor. Kent sakinleri de şehirden kaçmaya çalışıyor.

Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplum 24 saatlik ateşkes önerisi sundu ve Silahlı Kuvvetler bu öneriyi hemen kabul etti. İsyancı milisler ateşkese uymadı ve vatandaşları taciz etmeye devam etti” dedi.

Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

İsyancıların vatandaşları taciz ederek yağmalama ve hırsızlık yapması, ateşkesin uygulanmasını imkansız hale getirdi. Vatandaşlarımızın bunlara maruz kalmasını görüp müdahale etmememiz ve sessiz kalmamız mümkün değildi. İsyancıların medyası, bizim ateşkese uymadığımızı savunuyor. Biz ateşkesi reddetmedik ama onların ateşkesin gereksinimlerini yerine getirmelerini şart koştuk, bu da olmadı. Ülkedeki güvenliği sağlamaya devam edeceğiz.

HDK liderlerinin birlikleri üzerinde kontrolü olmadığını belirten Abdullah, “Şehir çeteleri gibi davranıyorlar. İnsanların hayatlarını tehlikeye atan işler yapıyorlar” diye konuştu.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün CNN’e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00’den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtmişti. HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı. (AA)

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