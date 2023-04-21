Sudan'da ateşkes çağrılarına rağmen bayramda da çatışmalar sürüyor

Ramazan Bayramı sebebiyle ateşkes çağrıları yapılmasına rağmen Sudan'da çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Sudan'da ateşkes çağrılarına rağmen bayramda da çatışmalar sürüyor

Editör: Osmancan Erok

Sudan Hartum'da Ramazan Bayramı'nın erken saatlerinde patlamalar ve silah seslerinin yükseldiği bildirildi.

LeFigaro'nun haberine göre, 15 Nisan'dan bu yana her sabah olduğu gibi gün doğmadan önce silah sesleri ve hava saldırıları yeniden başladı. Doktorlar Birliği bu sabah yaptığı açıklamada , "Gece boyunca Hartum'un birkaç bölgesi bombalandı. Hartum şehri ordu ile Hızlı Destek Güçlerinin (RSF) (paramiliter güçleri) arasındaki çatışmaların ve bombardımanların hedefi olmaya devam ediyor" dedi.

Dünden bu yana gerçekleşen diplomatik gelişmelere rağmen Sudan'da barış sağlanamadığı belirtilirken, BM patronu Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in çağrılarının da cevapsız kaldığı belirtildi.

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