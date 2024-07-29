Sudan’da kadın ve çocukların korkunç durumu ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Sudan’da kadın ve çocukların korkunç durumu ortaya çıktı

Sudan’da yaşanan çatışmalarda kadınların ve çocukların korkunç durumu ortaya çıktı. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre kadınlar ve çocuklar cinsel istismara maruz kalıyor.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda Sudan’da kadınların ve çocukların korkunç durumu gözler önüne serildi. Rapora göre çatışmaların yaşandığı bölgede yaşları 9 ile 60 arasında değişen çok sayıda kadın ve çocuk cinsel istismara maruz kalıyor. Cinsel istismara uğrayanlar arasında erkeklerin ve erkek çocuklarının olduğu öğrenildi.

Raporda kadınların ve çocukların zorla evlendirilmeye maruz kaldıkları belirtilirken, cinsel istismar uygulayanların çoğunlukla Hızlı Destek Güçleri mensubu olduğu vurgulandı.

“BENİ ÖLDÜRÜRLER”

Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan, yaklaşık 40 cinsel istismar mağduruyla ilgilendiğini belirten bir doktor, yaptığı açıklamada, “Cinsel istismara uğrayan ve 3 aylık hamile olduğunu yeni öğrenen bir mağdurla konuştum. Belli ki travma geçirmişti ve ailesinin nasıl tepki vereceğinden korkarak titriyordu. Bana şöyle dedi: 'Durumumu öğrenirlerse beni öldürürler” dedi.

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