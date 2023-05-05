Sudan'dan tahliye edilen Filistinlilerin tamamı Gazze'ye ulaştı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan toplam 281 Filistinlinin tahliye edildiği belirtildi.

Tahliye edilenlerden 183'ünün daha önce ilk grup olarak Gazze'ye geldiği, halihazırda ise 98 Filistinlinin bölgeye giriş yaptığı aktarılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze'ye güvenli bir şekilde girişi için büyük bir çaba sarf edildiği kaydedildi.

Sudan'dan tahliye edilen Filistinlilerden 183'ü, 28 Nisan'da Mısır ile bölge arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaşmıştı.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.