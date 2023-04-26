Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in hastanede olduğu duyuruldu

Sudan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, Silahlı Kuvvetlere ait Alya Hastanesi'nde olduğunu açıkladı.

Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in hastanede olduğu duyuruldu

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "30 Haziran 1989 darbesini tertiplemekle suçlanan askeri zanlılardan bazıları, sağlık durumları nedeniyle ve isyan patlak vermeden önce Kober Hapishanesi'ndeki sağlık yetkililerinin tavsiyeleri üzerine, Silahlı Kuvvetlere ait Alya Hastanesi'nde tutuluyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, polis nezaretinde hastanede tutulanlar arasında Ömer el-Beşir'in yanı sıra yardımcılarından Bekri Hasan Salih ve bakanlarından Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de olduğuna işaret edildi.

Açıklamanın, söylentileri engellemek ve "isyancıların" bazı medya sözcülerinin, halkın kafasını karıştırmak için yaydığı yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yapıldığı kaydedildi.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki 4 hapishanede mahkumlar, çatışmaların başlaması sonrası dışarıdan destek alarak firar etmişti. Ulusal Kongre Partisi liderlerinden Ahmed Harun, "cezaevindeki koşulların kötüleşmesi, su ve ekmek sıkıntısı ile elektrik kesintisi sonrası kendilerini korumak için" cezaevinden çıktıklarını söylemişti.

(AA)

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı Magazin
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti Siyaset
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti
Aracına binmeye hazırlanan sürücü neye uğradığını şaşırdı! Güncel
Aracına binmeye hazırlanan sürücü neye uğradığını şaşırdı!
Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir? Keşfet
Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir?
Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu
Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir? Keşfet
Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber Güncel
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber