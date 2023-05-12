Suikast açıklamasından sonra Merdan Yanardağ savcılığa çağırıldı

Gazeteci Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na kimin suikast yapacağı yönündeki iddialarından sonra "Halkı yanıltıcı bilgiyi, alenen yayma" suçundan ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldı.

Suikast açıklamasından sonra Merdan Yanardağ savcılığa çağırıldı

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ kendi Twitter hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği iddia etmişti.

Bu iddialar üzerine Yanardağ, "Halkı yanıltıcı bilgiyi, alenen yayma" suçundan ifade vermek için İstambul Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldı.

Merdan Yanardağ hakkında şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Yanardağ, paylaşım ile ilgili beyanı ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunması için çağrıldı.

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